Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 20/01/2021: una ex dama chiede di tornare in trasmissione, accuse choc ad Aurora Tropea che esce dallo studio in lacrime (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ieri c’è stata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. Di seguito tutte le Anticipazioni riportate dal portale IlVicolodelleNews.it: Ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ma i tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni non erano presenti, quindi si è parlato solo del Trono Over. Innanzitutto si è iniziato con Gemma Galgani, che aveva promesso di portare le segnalazioni su Maurizio che si sta frequentando con un’altra. Più di un’ora di discussione per approdare al nulla, visto che il confronto finisce senza un nome preciso e una fonte certa. Si passa quindi ad Aurora, che manda via il signore che era sceso per lei la settimana scorsa che però chiede comunque di restare. Poi ne arriva un altro e lei lo tiene. Dopo di che si passa ad una lunga e disperata diatriba tra lei e Giancarlo. L’uomo l’accusa di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ieri c’è stata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. Di seguito tutte leriportate dal portale IlVicolodelleNews.it: Ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ma i tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni non erano presenti, quindi si è parlato solo del Trono Over. Innanzitutto si è iniziato con Gemma Galgani, che aveva promesso di portare le segnalazioni su Maurizio che si sta frequentando con un’altra. Più di un’ora di discussione per approdare al nulla, visto che il confronto finisce senza un nome preciso e una fonte certa. Si passa quindi ad, che manda via il signore che era sceso per lei la settimana scorsa che peròcomunque di restare. Poi ne arriva un altro e lei lo tiene. Dopo di che si passa ad una lunga e disperata diatriba tra lei e Giancarlo. L’uomo l’accusa di ...

IsaeChia : #Anticipazioni ‘#UominieDonne’ del 20/01/2021: una ex dama chiede di tornare in trasmissione, accuse choc ad… - VicolodelleNews : Anticipazioni #UominieDonne della registrazione di mercoledì 20/01/2021: tra accuse, lacrime e filmini hot, Maria D… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni giovedì 21 gennaio: un 50enne per Gemma attrito tra Riccardo e Roberta - #Uomini… - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne: Davide Donadei in lacrime si avvicina la scelta? - #Anticipazioni #Uomini #Donne:… - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne: Davide Donadei in lacrime si avvicina la scelta? - #Anticipazioni #Uomini #Donne:… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni ‘Uomini Manovra: Sibilia, 'via libera anticipazione spese sanitarie per vigili fuoco' Affaritaliani.it