Alain Delon, morta l’ex moglie e attrice Nathalie Delon (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alain Delon, Nathalie Delon si è spenta questa mattina a 79 anni. Era malata di cancro. L’annuncio del figlio Getty ImagesLutto nel cinema francese che oggi ha perso l’attrice Nathalie Delon (al secolo Francine Canovas), moglie del grande divo Alain Delon. Si è spenta nella capitale, la sua città, a 79 anni a causa di una malattia incurabile. La notizia è stata diffusa dal figlio Anthony, anch’egli attore. Ha annunciato che la madre è morta alle 11 di oggi “circondata dai suoi effetti”. Quando era sposata con Alain hanno anche lavorato insieme in film come Il Samurai di Jean-Pierre Melville del 1967. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 21 gennaio 2021)si è spenta questa mattina a 79 anni. Era malata di cancro. L’annuncio del figlio Getty ImagesLutto nel cinema francese che oggi ha perso l’(al secolo Francine Canovas),del grande divo. Si è spenta nella capitale, la sua città, a 79 anni a causa di una malattia incurabile. La notizia è stata diffusa dal figlio Anthony, anch’egli attore. Ha annunciato che la madre èalle 11 di oggi “circondata dai suoi effetti”. Quando era sposata conhanno anche lavorato insieme in film come Il Samurai di Jean-Pierre Melville del 1967. ...

repubblica : È morta Nathalie Delon, attrice ed ex moglie di Alain Delon - SkyTG24 : Addio a Nathalie Delon, attrice ed ex moglie di Alain Delon - annamariamoscar : È morta Nathalie Delon, attrice ed ex moglie di Alain Delon - la Repubblica?? - angelo_di_dio : RT @LaStampa: Addio a Nathalie Delon, l’attrice ex moglie del mitico Alain - LMartinel85 : RT @LaStampa: Addio a Nathalie Delon, l’attrice ex moglie del mitico Alain -