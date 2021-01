Zack Snyder's Justice League: una t-shirt svela l'armatura di Darkseid (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La foto di una t-shirt legata a Zack Snyder's Justice League svela il look ideato per l'armatura di Darkseid, villain del film. Zack Snyder's Justice League avrà tra i suoi protagonisti il malvagio Darkseid, ritratto in una t-shirt che ne svela il look dell'armatura. La linea di merchandise ufficiale che accompagnerà il lancio della versione ideata dal regista della storia tratta dei fumetti su HBO Max, ha così regalato ai fan una piccola anticipazione. Nell'immagine condivisa online si vede il villain portato sugli schermi da Zack Snyder in occasione della sua versione di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La foto di una t-legata a'sil look ideato per l'di, villain del film.'savrà tra i suoi protagonisti il malvagio, ritratto in una t-che neil look dell'. La linea di merchandise ufficiale che accompagnerà il lancio della versione ideata dal regista della storia tratta dei fumetti su HBO Max, ha così regalato ai fan una piccola anticipazione. Nell'immagine condivisa online si vede il villain portato sugli schermi dain occasione della sua versione di ...

guardiadelfaro : In fissa con Zack Snyder, di cui avevo già comprato e visto i film DC. Ora sto recuperando gli altri, visivamente fantastici. - Andrea24976180 : @antoniogenna @mondodopp avete per caso qualche news in merito al doppiaggio del film #ZackSnydersJusticeLeague ver… - knightsector : FIRST LOOK AT DARKSEID IN ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE. FUCKKKKKKKAKAKAJSHSJXJXJCKFJDKEJEHDJFBXNCBXXBBZVXXHHZVZVZD… - statodelsud : Zack Snyder rivela: “Justice League sarà un film, non una miniserie” - Pino__Merola : Zack Snyder rivela: “Justice League sarà un film, non una miniserie” -

Ultime Notizie dalla rete : Zack Snyder Zack Snyder's Justice League: una t-shirt svela l'armatura di Darkseid

La foto di una t-shirt legata a Zack Snyder's Justice League svela il look ideato per l'armatura di Darkseid, villain del film. Zack Snyder's Justice League avrà tra i suoi protagonisti il malvagio Da ...

Justice League Snyder Cut, ecco Darkseid in armatura

Justice League Snyder Cut arriverà a Marzo su HBO Max in un'unica soluzione e non come miniserie, stando a quanto recentemente affermato dal regista Zack ...

La foto di una t-shirt legata a Zack Snyder's Justice League svela il look ideato per l'armatura di Darkseid, villain del film. Zack Snyder's Justice League avrà tra i suoi protagonisti il malvagio Da ...Justice League Snyder Cut arriverà a Marzo su HBO Max in un'unica soluzione e non come miniserie, stando a quanto recentemente affermato dal regista Zack ...