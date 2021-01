“Whatsapp torna a pagamento”: il messaggio spaventa gli utenti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Whatsapp è pronto a tornare a pagamento, è questo il testo del messaggio che sta spaventando gli utenti. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sull’app. Non è iniziato nel migliore dei modi il 2021 di Whatsapp travolto da un improvviso calo di popolarità e consensi. Infatti non solo i nuovi termini di servizio non sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è pronto are a, è questo il testo delche stando gli. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sull’app. Non è iniziato nel migliore dei modi il 2021 ditravolto da un improvviso calo di popolarità e consensi. Infatti non solo i nuovi termini di servizio non sono L'articolo proviene da Inews.it.

WhatsApp è pronto a tornare a pagamento, è questo il testo del messaggio che sta spaventando gli utenti. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sull’app. Un nuovo messaggio sta circolando sull’app di ...

Il sindaco riceverà di nuovo i cittadini

Il sindaco Luca Benesperi torna a ricevere i cittadini in ufficio e ha riaperto i fontanelli pubblici. Ora, in seguito a un’ordinanza del sindaco, si può di nuovo attingere acqua ai fontanelli di Publ ...

