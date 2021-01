Violenta esplosione a Madrid | distrutti tre piani di un palazzo | “Ci sono vittime”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ci sarebbero alcune, due almeno, a causa di una fortenel centro di, in Calle de Toledo, nel primo pomeriggio di oggi 20 gennaio. Dalla capitale spagnola arrivano notizie tragiche di quella che sembrerebbe, al momento, una tragedia. Autorità e soccorritori devono ancora accertare la cause della deflagrazione ma di certo è stata qualcosa di devastante. Bilancio gravissimo L’ha semidistrutto un edificio nel centro diintorno alle 15, secondo quanto riferiscono i media spagnoli citando fonti di polizia. La potente deflagrazione ha fatto saltare in aria i tresuperiori di un, situato in Calle de Toledo, causando anche diversi feriti oltre alle. Ma non è ancora escluso che il bilancio possa ...