Varianti Covid | ' Alcune mascherine sono inefficaci'

Agenzia_Ansa : #Covid: 10.497 nuovi positivi, 603 vittime. Il tasso di positività cala a 4,1%. Diminuisce il numero di pazienti i… - Agenzia_Ansa : #Covid: sviluppati i #nanoanticorpi che bloccano il #virus A partire da lama e alpaca. Funzionano anche con variant… - chetempochefa : 'Gli anticorpi contenuti nel siero dei vaccinati riescono a bloccare la variante, quindi c'è modo di essere moderat… - infoitsalute : Varianti Covid e mascherine, quali usare. L'allarme dalla Francia - mondello_a : RT @davide_tommasin: Niente allarmismi! MA... @AzzolinaLucia @istsupsan @PaolaPisano_Min sarebbe il caso di pubblciare #openData riguardo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

La variante britannica del nuovo coronavirus Covid-19 continua a diffondersi in tutto il mondo ed era presente la scorsa settimana in 60 paesi e territori.La variante inglese – ha fatto sapere l’OMS – è stata trovata in sessanta paesi del mondo e in 10 nazioni in più rispetto al ...