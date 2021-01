Una cliente denuncia: la candela “all’aroma di vagina” di Gwyneth Paltrow prende fuoco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una candela proprio “esplosiva” quella all’aroma di “vagina”, uno dei prodotti hot del marchio Goop, firmato da Gwyneth Paltrow. Sul quale però un Incidente domestico avvenuto qualche giorno fa nell’abitazione di una donna inglese, potrebbe gettare minacciose ombre. Stando a quanto riportato da The Sun infatti, una volta accesa, la candela avrebbe improvvisamente preso fuoco diffondendo fiamme ovunque: “C’era l’inferno nella stanza” ha detto Jody Thompson, 50 anni, proprietaria dell’appartamento. La candela profumata “This Smells Like My vagina” è uno dei tanti prodotti “stravaganti”, che l’ormai ex attrice promuove e vende, con gran successo, attraverso il suo marchio Goop. Si tratta di una candela composta con un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Unaproprio “esplosiva” quelladi “”, uno dei prodotti hot del marchio Goop, firmato da. Sul quale però un Incidente domestico avvenuto qualche giorno fa nell’abitazione di una donna inglese, potrebbe gettare minacciose ombre. Stando a quanto riportato da The Sun infatti, una volta accesa, laavrebbe improvvisamente presodiffondendo fiamme ovunque: “C’era l’inferno nella stanza” ha detto Jody Thompson, 50 anni, proprietaria dell’appartamento. Laprofumata “This Smells Like My” è uno dei tanti prodotti “stravaganti”, che l’ormai ex attrice promuove e vende, con gran successo, attraverso il suo marchio Goop. Si tratta di unacomposta con un ...

_yaoxi_ : Ecco. Una cosa che potrebbe restare è che oggi invece di alzarmi alle 5 per andare in Romagna ho uno zoom con il cl… - martino09976849 : @FrancescaCphoto Ho una cliente(al tab) che è vegetariana perché la carne fa venire il tumore, 2 pacchetti di Marlboro al gg ?????? - kikaweb : 2/3 Usare plug-in nulled è di per sé una scorrettezza verso il cliente. Ma quando si tratta di un plug-in per ottim… - Augusto_Faglia : RT @QComunicazione: QuQo significa #idee e #strategie per la comunicazione d'impresa mixate con una #visionestrategica non comune, un appro… - QComunicazione : QuQo significa #idee e #strategie per la comunicazione d'impresa mixate con una #visionestrategica non comune, un a… -

Ultime Notizie dalla rete : Una cliente H2ome, la startup che paga il cliente se non gli vende casa «nei tempi pattuiti» Il Sole 24 ORE Paura di sognare, intervista a una giovane aspirante modella

Paura di sognare. Intervista a una giovane aspirante modella. Abbiamo fatto una chiacchierata con una ragazza piena di speranze e di paure ...

Covid a Trieste, titolare di un bar multato due volte la stessa sera: «Clienti assembrati sia alle 18 sia alle 20»

Una storia che ha dell'incredibile: il titolare di un bar di Trieste è stato sanzionato due volte in una sera per inosservanza della normativa antipandemica. Ieri, poco dopo le 18, ...

Paura di sognare. Intervista a una giovane aspirante modella. Abbiamo fatto una chiacchierata con una ragazza piena di speranze e di paure ...Una storia che ha dell'incredibile: il titolare di un bar di Trieste è stato sanzionato due volte in una sera per inosservanza della normativa antipandemica. Ieri, poco dopo le 18, ...