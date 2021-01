The Medium: I Requisiti PC ufficiali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’uscita di The Medium si avvicina, il lancio è fissato per il 28 Gennaio su PC e Xbox Series, da tempo è disponibile già in pre-download nel Game Pass, dunque se avete un abbonamento non dovrete acquistarlo per giocarlo. Qualora decidiate di giocare The Medium su PC, è importante conoscere i Requisiti di Sistema, a seguire vi riportiamo le varie configurazioni ufficiali. Requisiti minimi di The Medium (1080p, 30 fps, basso) GPU GeForce: GTX 1650 Super o GTX 1060 GPU AMD: AMD R9 390X CPU: Intel Core i5-6600, AMD Ryzen 5 Memoria: 8 GB OS: Windows 10 64 bit Archiviazione: 50 GB (raccomandato SSD) Requisiti consigliati di The Medium (1080p, 30 fps, medio) GPU GeForce: GTX 1660 Super GPU AMD: AMD RX 5600XT 6 GB CPU: Intel Core ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’uscita di Thesi avvicina, il lancio è fissato per il 28 Gennaio su PC e Xbox Series, da tempo è disponibile già in pre-download nel Game Pass, dunque se avete un abbonamento non dovrete acquistarlo per giocarlo. Qualora decidiate di giocare Thesu PC, è importante conoscere idi Sistema, a seguire vi riportiamo le varie configurazioniminimi di The(1080p, 30 fps, basso) GPU GeForce: GTX 1650 Super o GTX 1060 GPU AMD: AMD R9 390X CPU: Intel Core i5-6600, AMD Ryzen 5 Memoria: 8 GB OS: Windows 10 64 bit Archiviazione: 50 GB (raccomandato SSD)consigliati di The(1080p, 30 fps, medio) GPU GeForce: GTX 1660 Super GPU AMD: AMD RX 5600XT 6 GB CPU: Intel Core ...

GioanolaA : @GiuseppeConteIT Avete creato una pseudo realtà basata sulla fantascienza e distrutto tutto ciò che di poteva distr… - tech_gamingit : I poteri di Marianne nel nuovo Trailer di The Medium - oOShinobi777Oo : I poteri di Marianne nel nuovo Trailer di The Medium - HDblog : RT @HDblog: Xbox Game Pass: arriva la seconda infornata di giochi, tra cui The Medium - silvanomarioni : Quale è la differenza tra codifica e cifratura. #encoding #encryption #semasntics -