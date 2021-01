Salvo Veneziano in difesa dei fratelli Petrelli contro Alfonso Signorini (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Salvo Veneziano non è riuscito a trattenere la rabbia contro il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. L’ex concorrente non ha potuto star zitto davanti le accuse rilasciate da Alfonso ai fratelli Petrelli. Durante la scorsa puntata dello show Giulio Petrelli ha avuto l’occasione di entrare nella Casa di Cinecittà e confrontarsi, dopo tanto tempo, con il fratello Pierpaolo Petrelli. Una conversazione molto intensa in cui il ragazzo ha cercato di difendersi e far capire al fratello che tutte le dichiarazioni rilasciate da lui e la madre erano state fraintese dai giornalisti. Un’affermazione che non è piaciuta al conduttore che non ha aspettato un minuto per intervenire dicendo: “La scusa che i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)non è riuscito a trattenere la rabbiail conduttore del Grande Fratello Vip,. L’ex concorrente non ha potuto star zitto davanti le accuse rilasciate daai. Durante la scorsa puntata dello show Giulioha avuto l’occasione di entrare nella Casa di Cinecittà e confrontarsi, dopo tanto tempo, con il fratello Pierpaolo. Una conversazione molto intensa in cui il ragazzo ha cercato di difendersi e far capire al fratello che tutte le dichiarazioni rilasciate da lui e la madre erano state fraintese dai giornalisti. Un’affermazione che non è piaciuta al conduttore che non ha aspettato un minuto per intervenire dicendo: “La scusa che i ...

infoitcultura : GF Vip, Salvo Veneziano attacca Signorini: “Ha umiliato Giulio Pretelli, dovrebbe vergognarsi” - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Salvo Veneziano contro Signorini: 'Vergognoso mettere due fratelli contro' - infoitcultura : Alfonso Signorini attaccato da Salvo Veneziano: “Ha umiliato e mortificato” - catxrjna_ : RT @nonloso_____: Mi fanno schifo i commenti che giustificano lui e mi fate ancora più schifo voi che vi indignate per tutto ma non per que… - traimieipassi : i #gregorelli si indignano per le parole di Signorini ma appoggiano un uomo come Salvo Veneziano dopo tutto lo schi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvo Veneziano Salvo Veneziano in difesa dei fratelli Petrelli contro Alfonso Signorini Metropolitan Magazine Italia Salvo Veneziano in difesa dei fratelli Petrelli contro Alfonso Signorini

Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano non è riuscito a trattenersi contro Alfonso Signorini per le accuse ai fratelli Petrelli ...

GF Vip, Salvo Veneziano contro Signorini: 'Vergognoso mettere due fratelli contro'

Salvo Veneziano su Instagram ha criticato Alfonso Signorini per l'atteggiamento avuto verso il fratello di Pretelli: 'Ha umiliato un ragazzino'.

Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano non è riuscito a trattenersi contro Alfonso Signorini per le accuse ai fratelli Petrelli ...Salvo Veneziano su Instagram ha criticato Alfonso Signorini per l'atteggiamento avuto verso il fratello di Pretelli: 'Ha umiliato un ragazzino'.