Roma, Pellegrini avvisa Fonseca: «Questo è il sesto eh» -VIDEO

Serata da incubo per la Roma che oltre all'eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spezia subirà una sconfitta a tavolino per aver effettuato sei cambi Il pasticcio del sesto cambio che costerà alla Roma la sconfitta a tavolino in Coppa Italia poteva essere evitato. Le immagini catturate dalle telecamere della RAI; infatti, mostrano il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ripetere più volte alla panchina Romanista che stavano per effettuare una sesta sostituzione. Guardate il labiale di #Pellegrini. Per sei volte dice: "Questo è il sesto eh". #RomaSpezia #CoppaItalia pic.twitter.com/wEsrR4Ch5e — Marco Juric (@MarcoJuric) January 19, 2021

