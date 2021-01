Renzi: a Nencini hanno offerto una poltrona da ministro, ma con quei voti non vanno lontano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Matteo Renzi non si sente sconfitto, tutt’altro. «Con questi voti non vanno da nessuna parte. Quello Conte è un governo a termine e io divento l’ago della bilancia». E a Porta a Porta annuncia il no di Iv alla relazione Bonafede sulla giustizia. Renzi: Conte parla di nobili ideali ma offre poltrone Non solo. Ma il Corriere riporta i resoconti puntuali fatti dall’ex rottamatore sull’offerta di poltrone da parte di Giuseppe Conte, il quale poi in aula parla di nobili ideali e di politica di servizio. «Sono mesi – racconta Renzi – che chiedo a Conte di fare un governo nuovo e di alto profilo e lui sapete come mi ha risposto le ultime volte? Offrendomi poltrone». «A me – prosegue con il suo racconto – dice: “Vuoi l’Onu?”. Io gli rispondo: “Guarda che è la Nato, non l’Onu, e comunque no grazie”. Alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Matteonon si sente sconfitto, tutt’altro. «Con questinonda nessuna parte. Quello Conte è un governo a termine e io divento l’ago della bilancia». E a Porta a Porta annuncia il no di Iv alla relazione Bonafede sulla giustizia.: Conte parla di nobili ideali ma offre poltrone Non solo. Ma il Corriere riporta i resoconti puntuali fatti dall’ex rottamatore sull’offerta di poltrone da parte di Giuseppe Conte, il quale poi in aula parla di nobili ideali e di politica di servizio. «Sono mesi – racconta– che chiedo a Conte di fare un governo nuovo e di alto profilo e lui sapete come mi ha risposto le ultime volte? Offrendomi poltrone». «A me – prosegue con il suo racconto – dice: “Vuoi l’Onu?”. Io gli rispondo: “Guarda che è la Nato, non l’Onu, e comunque no grazie”. Alla ...

