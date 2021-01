Quanto vale vincere la Supercoppa italiana? Tutte le cifre

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)la? La finale valida per la– ribattezzata PS5 Supercup – torna ad essere disputata in Italia. Dopo le ultime due edizioni giocate in Arabia Saudita, questa volta la finale si terrà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Protagoniste dell’incontro saranno Juventus e Napoli, che si affrontano per L'articolo