Probabili formazioni Udinese-Atalanta | recupero decima giornata Serie A 2020 2021

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ledidelladi. Alcuni mesi fa questo scontro fu fermato dalla pioggia battente alla Dacia Arena, ora è giunto il momento di giocarlo. I padroni di casa sono in crisi nera, gli ospiti lanciatissimi verso la zona Champions. Chi avrà la meglio? Calcio d’inizio alle ore 15 di mercoledì 20 gennaio, diretta su Dazn. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Gotti all’ultima spiaggia per conservare la propria panchina, confermato Ouwejan a sinistra. Nestorovski-Lasagna coppia d’attacco obbligata dagli infortuni. QUI– Muriel potrebbe giocare titolare contro il suo passato e a ...

RedazioneFM : Supercoppa: Le probabili formazioni di #JuveNapoli - CorriereQ : Diretta Udinese-Atalanta ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Supercoppa #JuveNapoli, le probabili #formazioni di #Pirlo e #Gattuso - SiamoPartenopei : Supercoppa Juve-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: due ballottaggi per Gattuso, sciolto il nodo Petagna [… - SiamoPartenopei : Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Petagna stringe i denti, dubbio a sinistra. Pirlo col 3-5-2? -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Tutto quello che c’è da sapere su Fiorentina-Crotone, partita della 19^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Si arriva al giro di boa di questa Serie A con la 19^ gi ...Juventus e Napoli si affronteranno per la quarta volta nella finale della Supercoppa Italiana 2020. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si bianconeri di Pirlo si aggrappano a Cristiano Ronaldo e alla co ...