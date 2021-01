Probabili formazioni Genoa-Cagliari | diciannovesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 24 gennaio nella cornice dello stadio Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Out Biraschi, Zapata, Cassata e Pellegrini. Behrami avanti rispetto a Lerager mentre in attacco conferme per Shomurodov e Destro. Dalla panchina Pjaca.– Spazio al 4-2-3-1 con Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone. Torna Nandez dopo la squalifica di due turni. Out Luvumbo, Rog, Carboni e Faragò.(3-5-2): ...