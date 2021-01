“Pixar Popcorn”: 10 cortometraggi con alcuni dei personaggi Pixar più amati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Diffuso il trailer nelle ultime ore: farà il suo debutto venerdì 22 gennaio È stato diffuso in queste ore il trailer di Pixar Popcorn, che farà il suo debutto, sulla piattaforma Disney + il 22 gennaio. Il corto altro non è che una collezione composta da 10 mini cortometraggi, che ha per protagonisti i personaggi dei film Pixar più amati come Toy Story – Il Mondo dei Giocattoli, Alla ricerca di Nemo, Cars – Motori Ruggenti e Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi in nuove brevissime storie create dai talentuosi animatori dei Pixar Animation Studios. Disney + a breve compirà un anno: a marzo 2020 è stato lanciato il servizio di streaming Disney anche in Italia. Tanti sono i prodotti del catalogo con molti ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Diffuso il trailer nelle ultime ore: farà il suo debutto venerdì 22 gennaio È stato diffuso in queste ore il trailer di, che farà il suo debutto, sulla piattaforma Disney + il 22 gennaio. Il corto altro non è che una collezione composta da 10 mini, che ha per protagonisti idei filmpiùcome Toy Story – Il Mondo dei Giocattoli, Alla ricerca di Nemo, Cars – Motori Ruggenti e Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi in nuove brevissime storie create dai talentuosi animatori deiAnimation Studios. Disney + a breve compirà un anno: a marzo 2020 è stato lanciato il servizio di streaming Disney anche in Italia. Tanti sono i prodotti del catalogo con molti ...

DisneyPlusIT : Preparatevi per Pixar Popcorn, una raccolta di nuovissime storie formato snack con protagonisti i vostri personaggi… - DisneyPlusIT : Pixar Popcorn, una Serie di Corti Originali. Tutti gli episodi in streaming dal 22 gennaio su #DisneyPlus. ??… - MangaForevernet : ? Pixar Popcorn - il trailer della nuova serie Disney+ ? ? - 3cinematographe : Dal 22 gennaio su #DisneyPlus arriverà una bellissima novità: Pixar Popcorn! Ecco di che si tratta - movie_digger : RT @DisneyPlusIT: Preparatevi per Pixar Popcorn, una raccolta di nuovissime storie formato snack con protagonisti i vostri personaggi Pixar… -