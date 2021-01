Piazza Affari maglia rosa in Europa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, all’indomani della fiducia, seppur stretta, incassata dal Governo Conte al Senato. Positivi gli altri listini azionari europei che seguono il rialzo a Wall Street, in attesa dell’inaugurazione del presidente USA Joe Biden, con le aspettative di un nuovo stimolo per l’economia statunitense. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,213. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dello 0,92%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 53,47 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%. Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,49%, incolore Londra, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gira in positivo la seduta finanziaria di, all’indomani della fiducia, seppur stretta, incassata dal Governo Conte al Senato. Positivi gli altri listini azionari europei che seguono il rialzo a Wall Street, in attesa dell’inaugurazione del presidente USA Joe Biden, con le aspettative di un nuovo stimolo per l’economia statunitense. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,213. Segno più per l’oro, che mostra un aumento dello 0,92%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 53,47 dollari per barile. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%. Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,49%, incolore Londra, ...

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Piazza Affari riparte dalla fiducia a Conte con un rialzo dello 0,5%. Europa prudente Il Sole 24 ORE Borsa Milano accelera, bene Unicredit dopo upgrade di SocGen

Borsa Milano oggi: in evidenza A2a e Unicredit Sulla Borsa di Milano bene le azioni A2a dopo i numeri del nuovo piano industriale e ...

IMA, azioni revocate da Piazza Affari dal 28 gennaio

(Teleborsa) - Le azioni IMA saranno revocate da Piazza Affari da giovedì 28 gennaio 2021. Lo comunica la stessa società con una nota al termina dell'OPA obbligatoria totalitaria promossa da IMA BidCo ...

(Teleborsa) - Le azioni IMA saranno revocate da Piazza Affari da giovedì 28 gennaio 2021. Lo comunica la stessa società con una nota al termina dell'OPA obbligatoria totalitaria promossa da IMA BidCo ...