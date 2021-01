“One Tree Hill”: aria di revival anche per la serie? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La serie ha lanciato Chad Michael Murray La serie tv, celebre negli anni ’90 e in onda, almeno in Italia sui canali Rai “One Tree Hill” potrebbe tornare in tv con un revival. Secondo il “The NY Daily News” e stando alle parole di uno dei protagonisti, ovvero James Lafferty (che interpretava Nathan Scott) nuovi episodi non sarebbero tanti graditi al cast o almeno non a lui. Non so come sarebbe possibile – ha spiegato al Magazine – per molti motivi diversi. Di certo non una dichiarazione rincuorante, almeno per i fan della serie che seguiva le vicende dei fratellastri Nathan e Lucas Scott (Chad Michael Murray) e i teen drama dei loro amici nella città di Tree Hill, nel North Carolina. Le ultimi stagioni hanno anche visto i protagonisti ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Laha lanciato Chad Michael Murray Latv, celebre negli anni ’90 e in onda, almeno in Italia sui canali Rai “One” potrebbe tornare in tv con un. Secondo il “The NY Daily News” e stando alle parole di uno dei protagonisti, ovvero James Lafferty (che interpretava Nathan Scott) nuovi episodi non sarebbero tanti graditi al cast o almeno non a lui. Non so come sarebbe possibile – ha spiegato al Magazine – per molti motivi diversi. Di certo non una dichiarazione rincuorante, almeno per i fan dellache seguiva le vicende dei fratellastri Nathan e Lucas Scott (Chad Michael Murray) e i teen drama dei loro amici nella città di, nel North Carolina. Le ultimi stagioni hannovisto i protagonisti ...

fallirng : essa conta se destina a harry, camila, one tree hill e fiuk - rarewman : essa conta se destina a harry, selena, one tree hill e fiuk - jomosaccent : aggiungete one tree hill, tvd e the oc? grazieee - gianni_CN : @homer_mario In realtà stavo pensando di iniziare One Tree Hill, ma non c’è su Netflix ?? - RossellaVallet2 : RT @sparklessaetre: La mia campagna per avere One Tree Hill su Netflix o Prime Video continua -

Ultime Notizie dalla rete : One Tree Parte raccolta firme: "Salviamo le risaie di Altedo!" Zic.it - Zero in condotta One Tree Hill revival si fa? Tutte le news e le anticipazioni

One Tree Hill tornerà mai in TV con un revival? Cerchiamo di mettere assieme tutte le informazioni e dichiarazioni ad oggi disponibili.

One True Pairing: i migliori momenti di Nathan e Haley in One Tree Hill

Una delle costanti di One Tree Hill è stata la storia d'amore della coppia formata da Nathan e Haley. Riviviamo i loro momenti più belli.

One Tree Hill tornerà mai in TV con un revival? Cerchiamo di mettere assieme tutte le informazioni e dichiarazioni ad oggi disponibili.Una delle costanti di One Tree Hill è stata la storia d'amore della coppia formata da Nathan e Haley. Riviviamo i loro momenti più belli.