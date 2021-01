Netflix | fatturato supera attese Abbonati oltre i 200 milioni

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bilancio a due velocità perche chiude il quarto trimestre del 2020 con un utile in calo del 7,6% a 542, pari a 1,19 dollari per azione contro gli 1,39 dollari stimati dal consensus. Ilha, invece,to le aspettative attestandosi a 6,64 miliardi in rialzo del 21% rispetto ai 6,26 miliardi previsti dagli analisti. Glisono lievitati di 8,5i 6,4stimati, arrivando ad un totale di 203,7. Nell’intero 2020 gli utentisono cresciuti di 37

(Teleborsa) - Bilancio a due velocità per Netflix che chiude il quarto trimestre del 2020 con un utile in calo del 7,6% a 542 milioni, pari a 1,19 dollari per azione contro gli 1,39 dollari ...Un 2020 da sogno per Netflix, che ha beneficiato delle misure di restrizione e di lockdown imposte in tutto il mondo per arginare la pandemia del coronavirus Covid-19. Soltanto nel corso del quarto tr ...