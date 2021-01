Muore mentre è in videoriunione con i colleghi: addio alla prof. campana (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un vero e proprio dramma durante una riunione in streaming tra colleghi: è morta l’insegnante Teresa D’Elisa. La donna, 50 anni, stava partecipando a una riunione a distanza con alcuni colleghi, quando all’improvviso si è sentita male. Per lei non c’è stato nulla da fare. Teresa D’Elisa era docente all’Istituto comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un vero e proprio dramma durante una riunione in streaming tra: è morta l’insegnante Teresa D’Elisa. La donna, 50 anni, stava partecipando a una riunione a distanza con alcuni, quando all’improvviso si è sentita male. Per lei non c’è stato nulla da fare. Teresa D’Elisa era docente all’Istituto comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

