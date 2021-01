Milan-Torino, Rizzoli: “Il Var non doveva intervenire, i rigorini non piacciono a nessuno” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Dazn analizzando alcuni episodi soffermandosi in particolare sui falli di mano e sui contatti fallosi che possono provocare un calcio di rigore: “I contatti in area per cui il Var interviene sono pestoni, sgambetti e calci. Trattenute, spinte e body-check devono restare situazioni in campo. Nella passata stagione siamo stati la lega che ha fischiato più calci di rigore in Europa” Rizzoli ha analizzato successivamente l’episodio durante Milan-Torino che ha concesso il rigore ai rossoneri in seguito a un contatto in area tra Belotti e Brahim Diaz; il signor Maresca, arbitro di campo, è stato corretto dal Var, gestito dal signor Guida. “Un episodio molto difficile e borderline. Gli arbitri dal campo hanno valutato che Belotti è intervenuto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nicola, designatore degli arbitri, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Dazn analizzando alcuni episodi soffermandosi in particolare sui falli di mano e sui contatti fallosi che possono provocare un calcio di rigore: “I contatti in area per cui il Var interviene sono pestoni, sgambetti e calci. Trattenute, spinte e body-check devono restare situazioni in campo. Nella passata stagione siamo stati la lega che ha fischiato più calci di rigore in Europa”ha analizzato successivamente l’episodio duranteche ha concesso il rigore ai rossoneri in seguito a un contatto in area tra Belotti e Brahim Diaz; il signor Maresca, arbitro di campo, è stato corretto dal Var, gestito dal signor Guida. “Un episodio molto difficile e borderline. Gli arbitri dal campo hanno valutato che Belotti è intervenuto ...

