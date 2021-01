Maturità 2021, ipotesi unico orale con commissione interna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Un’unica prova orale, in presenza, con una commissione di docenti interni e il presidente esterno. L’esame di Stato 2021 potrebbe essere molto simile alla maturità già svolta lo scorso anno, con un solo colloquio in presenza a sostituire le tre prove. Manca ancora l’ufficialità, attesa per la fine di gennaio, ma sul tavolo della ministra dell’Istruzione sembra questa l’ipotesi più accreditata. La seconda strada potrebbe essere quella di due prove: una scritta e una orale. In ogni caso l’esame sarebbe comunque semplificato, ma senza un’ammissione generalizzata. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA – Un’unica prova orale, in presenza, con una commissione di docenti interni e il presidente esterno. L’esame di Stato 2021 potrebbe essere molto simile alla maturità già svolta lo scorso anno, con un solo colloquio in presenza a sostituire le tre prove. Manca ancora l’ufficialità, attesa per la fine di gennaio, ma sul tavolo della ministra dell’Istruzione sembra questa l’ipotesi più accreditata. La seconda strada potrebbe essere quella di due prove: una scritta e una orale. In ogni caso l’esame sarebbe comunque semplificato, ma senza un’ammissione generalizzata.

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Scuola:Presidi Lazio, assembramenti a fermate bus. Maturità forse sarà come lo scorso anno #ANSA - AnsaRomaLazio : Scuola:Presidi Lazio, assembramenti a fermate bus. Maturità forse sarà come lo scorso anno #ANSA - rep_roma : Scuola, sulla Maturità la scure del Covid. Gli studenti romani: 'Troppa Dad, impreparati all’esame finale' [di Aria… - infoitinterno : Maturità 2021, maxi orale o un solo scritto con colloquio: le due ipotesi per giugno - infoitinterno : Maturità 2021, le ipotesi del ministero per un altro esame di Stato “light”: una prova scritta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2021 Quarato: “Sulla sfiducia a Iaccarino, andiamo alla revoca senza indugio” StatoQuotidiano.it