Mafia: motivazioni 'Borsellino quater', 'Il giudice non fu ucciso per la trattativa'/Adnkronos (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Palermo, 20 gen. (Adnkronos) - La trattativa tra Stato e Mafia non avrebbe accelerato la condanna a morte del giudice Paolo Borsellino. Adesso è scritto, nero su bianco, nelle motivazioni del processo d'appello 'Borsellino quater', depositate dai giudici della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta che nel novembre del 2019 hanno confermato la sentenza di primo grado a carico dei cinque imputati, tra cui l'ex pentito Vincenzo Scarantino. "Non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la 'trattativa Stato-Mafia' avrebbe aperto ''nuovi scenari'' in relazione alla ''crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali'' e al possibile collegamento fra ''la stagione degli atti di violenza'' e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Palermo, 20 gen. () - Latra Stato enon avrebbe accelerato la condanna a morte delPaolo. Adesso è scritto, nero su bianco, nelledel processo d'appello '', depositate dai giudici della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta che nel novembre del 2019 hanno confermato la sentenza di primo grado a carico dei cinque imputati, tra cui l'ex pentito Vincenzo Scarantino. "Non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la 'Stato-' avrebbe aperto ''nuovi scenari'' in relazione alla ''crisi dei rapporti di Cosa Nostra con i referenti politici tradizionali'' e al possibile collegamento fra ''la stagione degli atti di violenza'' e ...

