Made in Italy, Coldiretti: con Biden avviare dialogo per abbattimento dazi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’avvento dell‘amministrazione Biden potrebbe portare benefici all’Italia stimabili in mezzo miliardo grazie all’abbattimento dei dazi aggiuntivi sull’export. Lo afferma la Coldiretti, in vista del Giuramento del nuovo Presidente Joe Biden, più morbido quanto a politiche commerciali. “Ci sono le condizioni – afferma Presidente della Coldiretti Ettore Prandini – per superare i dazi aggiuntivi USA che colpiscono le esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro su prodotti come Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori come amari e limoncello”. Su questi e altri prodotto del Made ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’avvento dell‘amministrazionepotrebbe portare benefici all’Italia stimabili in mezzo miliardo grazie all’deiaggiuntivi sull’export. Lo afferma la, in vista del Giuramento del nuovo Presidente Joe, più morbido quanto a politiche commerciali. “Ci sono le condizioni – afferma Presidente dellaEttore Prandini – per superare iaggiuntivi USA che colpiscono le esportazioni agroalimentariinper un valore di circa mezzo miliardo di euro su prodotti come Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori come amari e limoncello”. Su questi e altri prodotto del...

