Ligue 1 2020/2021: Lione sconfitto in casa, il Lens passa di misura (Di giovedì 21 gennaio 2021) Finisce 1-0 per il Lens il match contro il Lione nella gara valevole per la ventesima giornata di Ligue 1 2020/2021. Gli ospiti passano di misura grazie alla rete messa a segno da Simon Banza al 59?. Grazie a questo successo, il Lens si porta al settimo posto in classifica. Il Lione rimane al terzo posto in classifica a due punti dal PSG e dal Lille primi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Finisce 1-0 per ilil match contro ilnella gara valevole per la ventesima giornata di. Gli ospitino digrazie alla rete messa a segno da Simon Banza al 59?. Grazie a questo successo, ilsi porta al settimo posto in classifica. Ilrimane al terzo posto in classifica a due punti dal PSG e dal Lille primi. SportFace.

Bayern Monaco miglior club del 2020. Inter prima italiana

Il Bayern è il miglior club al mondo nel 2020, ma non mancano le sorprese secondo la classifica di IFFHS che ha messo in graduatoria le squadra mondiali in base ai risultati raccolti nell'anno solare.

