Johnny Depp, chi sono tutte le ex dell’attore hollywoodiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Johnny Depp tra gli attori nell’olimpo di Hollywood, che stasera vedremo in “Alice In Wonderland” nei panni del Cappellaio Matto, è noto anche per la sua vita privata “movimentata”, che ha visto al suo fianco succedersi diverse ex note nello showbiz. Partiamo dagli anni Ottanta, quando un giovane Depp all’epoca ventenne aveva intrapreso una relazione con la make up artist, Lory Allison diventata prima moglie dell’attore. Il matrimonio ha avuto vita breve: i due sono stati insieme dal 1983 al 1985. Successivamente, il divo ha conosciuto Sheryl Fenn, attrice nota al pubblico per il ruolo di Audrey Horne nella serie cult “Twin Peaks”. Johnny Depp aveva omaggiato la ragazza, facendo scrivere il suo nome sull’elmetto utilizzato per le riprese del film “Platoon“. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)tra gli attori nell’olimpo di Hollywood, che stasera vedremo in “Alice In Wonderland” nei panni del Cappellaio Matto, è noto anche per la sua vita privata “movimentata”, che ha visto al suo fianco succedersi diverse ex note nello showbiz. Partiamo dagli anni Ottanta, quando un giovaneall’epoca ventenne aveva intrapreso una relazione con la make up artist, Lory Allison diventata prima moglie. Il matrimonio ha avuto vita breve: i duestati insieme dal 1983 al 1985. Successivamente, il divo ha conosciuto Sheryl Fenn, attrice nota al pubblico per il ruolo di Audrey Horne nella serie cult “Twin Peaks”.aveva omaggiato la ragazza, facendo scrivere il suo nome sull’elmetto utilizzato per le riprese del film “Platoon“. La ...

_eni___ : RT @edoruta: Dayane: “io vorrei fare tipo film come Angelina Jolie e Johnny Depp, che hanno girato a Roma” SDG: “ma tu ci hai mai pensato a… - ddltiamo : RT @waaaanky_: l'ossessione per johnny depp//long hair non mi passerà ne oggi ne mai - cinemaniaco_fb : ?????????????? Alice In Wonderland: il film con Johnny Depp in onda stasera su Italia 1 - interstellaland : Oddio raga ce li vedo entrambi. Tom per il Willy Wonka di Gene Wilder mentre Tremotino per quello di Johnny Depp ?? - itsalmess : Johnny Depp tutta la vita -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp Johnny Depp, tentato sudicio: la triste rivelazione Inews24 Alice In Wonderland: il film con Johnny Depp in onda stasera su Italia 1

Stasera su Italia 1, in prima serata alle 21:20, va in onda Alice in Wonderland, il film diretto nel 2010 da Tim Burton, con Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway. Alice in Wonderland è il ...

L’avete riconosciuta? La sua infanzia è stata drammatica, ha amato un famoso regista e Ewan McGregor deve a lei la sua vita incredibile

La bambina in foto è una delle attrici più apprezzate nel mondo del cinema iternazionale: ecco chi è e come si è adesso ...

Stasera su Italia 1, in prima serata alle 21:20, va in onda Alice in Wonderland, il film diretto nel 2010 da Tim Burton, con Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway. Alice in Wonderland è il ...La bambina in foto è una delle attrici più apprezzate nel mondo del cinema iternazionale: ecco chi è e come si è adesso ...