Joe e Jill Biden | la scaletta dell’insediamento e gli ospiti vip

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’orario (italiano) dovrebbe essere intorno alle 18, in quel momento del 20 gennaio 2021 dovrebbe prendere il via la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Joee la sua vice Kamala Harris presteranno giuramento presso l’ala ovest del Campidoglio. La cerimonia sarà diversa dalle precedenti, oltre alle restrizioni dovute al Covid sono state prese anche misure di sicurezza aggiuntive dopo l’assalto del sei gennaio al Campidoglio. L’Inauguration day segna l’inizio formale del mandato da Presidente di Joe(il 46esimo) e anche in questa occasione, nonostante le necessarie modifiche, non mancheranno momenti particolarmente toccanti e artisti di alto livello. Proprio tra questi ultimi ci sarà Lady Gaga, la popstar avrà il compito di cantare l’inno nazionale, non è la prima volta per lei che aveva già incantato il pubblico ...