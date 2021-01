Il discorso di insediamento di Joe Biden | LIVE

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, a Washington si tiene la cerimonia didi Joecome 46esimo presidente degli Usa: TPI seguirà in diretta ildel nuovo inquilino della Casa Bianca attraverso tutte le sue parole, aggiornate in tempo reale. SEGUI L’DEL 46ESIMO PRESIDENTE USA IN DIRETTA “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti”, ha dettopronunciando la formula di rito e diventando a 78 anni il presidente Usa più anziano ad entrare in carica, il primo del Delaware e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy. “Questo è il giorno della democrazia, un giorno di storia e speranza, di rinnovamento e determinazione”, ha ...