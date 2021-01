Il Covid uccide anche dentro. E per questo non esiste vaccino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) questo Covid uccide dentro, oltre che fuori. Ci sono molte più vittime di questo virus rispetto a quelle ufficiali che sono già in numero elevato. Sì, perché questo virus uccide dentro anche chi non contrae o chi ne esce indenne. Parlo di relazioni che si bruciano, letteralmente proprio. Quando sei costretto a chiuderti in casa, a tagliare i ponti relazionali che avevi costruito in decenni di vita, qualcosa ti cambia dentro; e avviene in tutti noi o sta avvenendo. Abbiamo i meeting, le video chat, la mail, i social; certo, cure palliative di una società basata sull’immagine. Ma ciò che ci manca è il contatto fisico. L’abbraccio alla mamma, ad un amico che incontri dopo un po’ di tempo, la stretta di mano al genitore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021), oltre che fuori. Ci sono molte più vittime divirus rispetto a quelle ufficiali che sono già in numero elevato. Sì, perchéviruschi non contrae o chi ne esce indenne. Parlo di relazioni che si bruciano, letteralmente proprio. Quando sei costretto a chiuderti in casa, a tagliare i ponti relazionali che avevi costruito in decenni di vita, qualcosa ti cambia; e avviene in tutti noi o sta avvenendo. Abbiamo i meeting, le video chat, la mail, i social; certo, cure palliative di una società basata sull’immagine. Ma ciò che ci manca è il contatto fisico. L’abbraccio alla mamma, ad un amico che incontri dopo un po’ di tempo, la stretta di mano al genitore ...

Tullio e Miro Zuin, emigranti riuniti in Rsa, il Covid uccide i due fratelli in 24 ore

Erano partiti per l'Argentina nel dopoguerra poi erano tornati in Italia: Miro, rimasto vedovo, era tornato in Argentina, per lavorare come operaio, Tullio era rimasto qui, e aveva fatto il camionista ...

