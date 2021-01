Il commissario Arcuri: "Il ritardo della Pfizer mette a rischio i richiami" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il ritardo dei vaccini Pfizer rischia di avere pesanti ripercussioni sulla campagna vaccinale in Italia, soprattutto per la questione dei richiami. Un report illustrato alle Regioni dal commissario straordinario... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ildei vaccinirischia di avere pesanti ripercussioni sulla campagna vaccinale in Italia, soprattutto per la questione dei. Un report illustrato alle Regioni dalstraordinario...

