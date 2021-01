Greta Thunberg saluta Trump | “Un vecchietto felice con un gran futuro Bello da vedere”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Che tra il 45esimo presidente degli Stati Uniti Donalde l’attivista svedesenon scorresse buon sangue, si era capito. La giovane attivista neo-diciottenne, bendil’acerrimo nemico abbandonare la Casa Bianca una volta per tutte, ha pubblicato un saluto “al veleno” per Donald. “Sembra unmoltocon un meraviglioso, brillantedavanti. Moltoda!”. Così ha commentatopostando su Instagram e Twitter la foto del presidente uscente mentre sale sull’elicottero Marine One, su cui ha lasciato la White House. Come già successo prima, la giovane ambientalista ha utilizzato controle ...

La giovane attivista svedese ha "salutato" il tycoon con un commento tagliente, nel giorno dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca ...Teenage climate activist Greta Thunberg has trolled out-going US President Donald Trump one final time by reigniting their Twitter war as he leaves the White House with a witty reference.