Governo Conte: cosa succede adesso (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier è atteso al Quirinale per un incontro con Mattarella. Dovrà spiegare come intende andare avanti. L'idea di un gruppo e di un partito. I posti disponibili nel possibile rimpasto. E il ... Leggi su today (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier è atteso al Quirinale per un incontro con Mattarella. Dovrà spiegare come intende andare avanti. L'idea di un gruppo e di un partito. I posti disponibili nel possibile rimpasto. E il ...

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - matteosalvinimi : ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva quest… - Cecilia3196 : RT @GiuseppePalma78: 156 voti significa 'governo di minoranza'. Peraltro 3 erano stati eletti in forza Italia e 3 sono senatori a vita, qui… - ale_ieva : I soliti noti hanno provato a far cadere il #Governo Conte nel pieno di una emergenza epidemiologica senza riuscirc… -