‘Gf Vip 5’ | Cecilia Capriotti ci va giù pesante contro Maria Teresa Ruta | “Lei è una stratega perché…”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Durante la scorsa puntata andata in onda lunedì 18 gennaio, a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 5 è stata, tra lo stupore di tutti i vipponi. La showgirl ha avuto modo di rilasciare le prime considerazioni per CasaChi da ex gieffina, in merito al suo percorso nella Casa e in merito soprattutto a quella che è stata un’eliminazione che decisamente si aspettava: Me la son sentita subito l’eliminazione. Perché comunque poi mi son risposta. Ho avuto la discussione cone l’incomprensione con Andrea Zenga che sono due personaggi molto amati. Quindi me lo aspettavo assolutamente. Ho fatto le valige mettendo qualsiasi cosa già davanti la porta perché sapevo di uscire. Non mi pento di nulla, E rifarei tutto. Le incomprensioni accadono non le puoi prevedere. Il dispiacere verso ...