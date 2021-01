Federica Pellegrini ex fidanzata di Filippo Magnini | perché si sono lasciati?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)stati una delle coppie più amate e, soprattutto, di successo del mondo dello sport e, in particolar modo, del nuoto. Tra loro, però, evidentemente qualcosa non ha funzionato ed i due hanno preso strade diverse. Lei ora è innamoratissima di Matteo Giunta, mentre lui si (stava) per sposare con Giorgia Palmas salvo poi annullare le nozze. La verità ufficiale, ovviamente, non la sappiamo ma dando un’occhiata ad alcune interviste meno recenti che i due hanno rilasciato abbiamo provato a fare chiarezza e a capirne di più. Se così fosse, le distanze sarebbero state davvero inconciliabili. Il motivo per il quale i due nuotatori, ormai qualche anno fa, siva ricercato nel fatto che i due avrebbero voluto, per il ...