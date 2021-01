“Faccetta nera”, non passa la mozione contro Elena Donazzan: fallito l’attacco della sinistra (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È fallito il tentativo del centrosinistra veneto di mettere all’angolo l’assessore regionale, Elena Donazzan: la mozione di riserva discussa ieri in Consiglio non è passata. Donazzan, assessore di lungo corso apprezzatissima per il suo lavoro, era stata gettata nel tritacarne per essersi prestata nel corso della trasmissione La Zanzara a cantare Faccetta nera. Uno scivolone per il quale sia Donazzan sia il presidente della Regione, Luca Zaia, avevano chiesto scusa. Ma che ugualmente la sinistra ha cavalcato per quasi due settimane, sfoderando tutto il repertorio delle consuete strumentalizzazioni. Un teatrino che hanno voluto portare anche nel cuore dell’istituzione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Èil tentativo del centroveneto di mettere all’angolo l’assessore regionale,: ladi riserva discussa ieri in Consiglio non èta., assessore di lungo corso apprezzatissima per il suo lavoro, era stata gettata nel tritacarne per essersi prestata nel corsotrasmissione La Zanzara a cantare. Uno scivolone per il quale siasia il presidenteRegione, Luca Zaia, avevano chiesto scusa. Ma che ugualmente laha cavalcato per quasi due settimane, sfoderando tutto il repertorio delle consuete strumentalizzazioni. Un teatrino che hanno voluto portare anche nel cuore dell’istituzione ...

