Conte da Mattarella: si lavora per un patto di legislatura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo un'ora di incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giuseppe Conte è tornato a Palazzo Chigi. Al centro dell'incontro la situazione politica dopo il voto di fiducia ieri in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo un'ora di incontro con il Presidente della Repubblica Sergio, Giuseppeè tornato a Palazzo Chigi. Al centro dell'incontro la situazione politica dopo il voto di fiducia ieri in ...

LucaBizzarri : Tutti questi, da Conte a Salvini, che pubblicizzano il loro intervento dando l’appuntamento come i cantanti a Sanre… - Tommasolabate : Mio parere: se Italia Viva avesse votato No, i costruttori sarebbero venuti fuori stasera e non nelle prossime quar… - FidanzaCarlo : 156 voti a favore (compresi i #senatori a vita) sono una maggioranza aritmetica ridicola e non una maggioranza poli… - acquila2002 : RT @strange_days_82: Maglie sulla votazione del senato e sul comportamento di Mattarella #tg4 #Maglie #Mattarella #Conte #governo @LegaSal… - DavPoggi : RT @Gianmar26145917: #TG4, iniziato l'incontro tra #Conte e #Mattarella Il PdC dirà al PdR che cercherà di allargare la maggioranza al #Sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Mattarella Conte lascia il Quirinale dopo un'ora di colloquio con Mattarella TGCOM Il cinema è ancora aperto

Chi tace, tace, ma anche il silenzio ha una voce. E comunque qualcosa vuol dire se, per la prima volta in questo settennato, che pure di momenti complicati ne ha attraversati parecchi, dal Quirinale a ...

Conte da Mattarella: si lavora per un patto di legislatura

I numeri emersi dal voto a Montecitorio e Palazzo Madama consegnano al governo una maggioranza, anche se solo alla Camera assoluta, mentre al Senato l'equilibrio risulta precario ...

Chi tace, tace, ma anche il silenzio ha una voce. E comunque qualcosa vuol dire se, per la prima volta in questo settennato, che pure di momenti complicati ne ha attraversati parecchi, dal Quirinale a ...I numeri emersi dal voto a Montecitorio e Palazzo Madama consegnano al governo una maggioranza, anche se solo alla Camera assoluta, mentre al Senato l'equilibrio risulta precario ...