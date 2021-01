Brescia e Bergamo le città europee dove si muore di più per lo smog (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I Comuni contestano i dati. Dall'analisi condotta è emerso anche che, per la mortalità da biossido di azoto (NO2), la classifica, guidata da Madrid, vede Torino e Milano rispettivamente al terzo e quinto posto Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I Comuni contestano i dati. Dall'analisi condotta è emerso anche che, per la mortalità da biossido di azoto (NO2), la classifica, guidata da Madrid, vede Torino e Milano rispettivamente al terzo e quinto posto

RaiNews : Lo studio analizza anche la mortalità da biossido di azoto (NO2), con Madrid la città con maggior numero di decessi… - CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - SkyTG24 : Studio su Smog, Brescia e Bergamo prime in Europa per morti da PM2.5 - LucaGhitti : RT @wganapini: Inquinamento atmosferico e smog: Brescia e Bergamo prime in Europa per mortalità da polveri sottili - Monica734322417 : RT @MediasetTgcom24: Inquinamento, Brescia e Bergamo prime in Europa per morti da polveri sottili #Inquinamento -