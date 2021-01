Australian Open 2021, circola l’ipotesi di un boicottaggio! I giocatori lamentano: troppi privilegi ai top-3 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un clima decisamente teso è quello che si respira a Melbourne (Australia), sede degli Australian Open 2021 che prenderanno il via dall’8 al 21 febbraio. Il primo Slam è accompagnato dalle problematiche tipiche del periodo, ovvero legate al Coronavirus. Nella terra dei canguri, reduci da un lungo periodo di lockdown (7 mesi), temono seriamente che i tennisti possano rappresentare una minaccia in quanto portatori del Covid. Nello stesso tempo, si è venuta a creare una polemica legata alle due bolle della menzionata Melbourne e di Adelaide, alimentata anche dal fatto che i casi positivi riscontrati sui voli charter organizzati da Tennis Australia abbiano poi portato alla quarantena di 72 giocatori nelle proprie camere, impossibilitati ad allenarsi a differenza di altri. “Ci ha chiamato Tiley e ci ha spiegato un po’ la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un clima decisamente teso è quello che si respira a Melbourne (Australia), sede degliche prenderanno il via dall’8 al 21 febbraio. Il primo Slam è accompagnato dalle problematiche tipiche del periodo, ovvero legate al Coronavirus. Nella terra dei canguri, reduci da un lungo periodo di lockdown (7 mesi), temono seriamente che i tennisti possano rappresentare una minaccia in quanto portatori del Covid. Nello stesso tempo, si è venuta a creare una polemica legata alle due bolle della menzionata Melbourne e di Adelaide, alimentata anche dal fatto che i casi positivi riscontrati sui voli charter organizzati da Tennis Australia abbiano poi portato alla quarantena di 72nelle proprie camere, impossibilitati ad allenarsi a differenza di altri. “Ci ha chiamato Tiley e ci ha spiegato un po’ la ...

