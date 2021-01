Arrestato un fascista dei Proud Boys: partecipò all'assalto a Capitol Hill (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un altro passo verso la cattura dei 'golpisti' di Capitol Hill: è stato annunciato l'arresto di Joe Biggs, una figura nota sui media dell'estrema destra e membro della milizia dei Proud Boys, con l'... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un altro passo verso la cattura dei 'golpisti' di: è stato annunciato l'arresto di Joe Biggs, una figura nota sui media dell'estrema destra e membro della milizia dei, con l'...

Joe Biggs, una figura nota sui media dell'estrema destra: interrogato dalla polizia ha tentato di minimizzare: "Sono entrato ma le porte erano già aperte..." ...

Castellammare, la cerimonia nel centenario dell’assalto fascista al Comune

L’Anpi e il sindaco depongono una corona di fiori davanti al palazzo comunale, in ricordo della strage di Piazza Spartaco in cui il 20 gennaio 1921 ...

Joe Biggs, una figura nota sui media dell'estrema destra: interrogato dalla polizia ha tentato di minimizzare: "Sono entrato ma le porte erano già aperte..."

L'Anpi e il sindaco depongono una corona di fiori davanti al palazzo comunale, in ricordo della strage di Piazza Spartaco in cui il 20 gennaio 1921