Alfonso Piccirillo è il nuovo cfo di Msc Cruises

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mscha annunciato, con effetto immediato, la nomina dia chief financial officer della compagnia. Il manager, 43 anni, è entrato in Mscnel 2004 e, negli ultimi cinque anni, ha ricoperto il ruolo di responsabile pianificazione e controllo finanziario. In precedenza – spiega una nota –ha svolto, sempre in Msc, le funzioni di Business analyst e Group controller, guidando con successo le attività di pianificazione e controllo finanziario, inclusi il management reporting and analysis, i processi di pianificazione finanziaria, il finanziamento di navi e infrastrutture, l’analisi e la valutazione degli investimenti strategici. Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc, ha commentato: “Sono particolarmente ...