Ad “Amici” l’affondo della Cuccarini sulla Celentano | “In sala prove ci vado io”

Ad "Amici" continua la lite sulle mezze punte tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Al centro della disputa l'atteggiamento della Celentano nei confronti di Rosa. Dopo lo scontro in puntata, la Cuccarini ha infatti inviato una lettera alla produzione, chiedendo che gli allievi siano seguiti solo dai professionisti. "Non discuto i suoi insegnamenti, ma la metodologia e la maniera di rapportarsi ai ragazzi" In puntata Lorella non aveva gradito che la collega avesse assegnato una coreografia ai suoi ballerini Rosa e Alessandro, sollevando pesanti critiche sul suo metodo di insegnamento. "Ti stimo come professionista, ma da domani in sala prove con Rosa ci vado io. Non permetto che sia una vessazione di questo ..."

