Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2021 ore 07 | 30

(Di martedì 19 gennaio 2021)19 GENNAIOORE 7.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE, IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DI CODE SULLA FLAMINIA TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO DIREZIONEA CAUSA DI INCIDENTE SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E REACCORDO DIREZIONE,SITUAZIONE ANALOGA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIOE TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PARTITO IERI IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE ...