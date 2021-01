Vaccini solo ai ricchi? (Di martedì 19 gennaio 2021) “Non dare il vaccino ai paesi poveri è una catastrofe morale”, ammoniva Bill Gates a settembre dello scorso anno. Uno scenario che purtroppo si sta verificando. C’era una volta la cooperazione internazionale, intesa anche come cooperazione allo sviluppo. La faceva il “Ministero degli affari esteri”. Oggi c’è un ministero che si chiama “degli Affari esteri e della cooperazione internazionale” eppure gli aiuti allo sviluppo quasi non ci sono più: rimaniamo lontanissimi dal target fissato (siamo a metà dello 0,7% Pil) e assai dietro a tutti i paesi comparabili al nostro. C’era una volta anche l’internazionalismo. La sinistra ne era la portabandiera. Non sapeva concepirsi se non come classe universale, il lavoratore, anche se l’idea non sempre reggeva alla prova dei fatti, come avvenne davanti ai dilemmi della prima guerra mondiale. In altri casi addirittura si concepiva come umanità ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) “Non dare il vaccino ai paesi poveri è una catastrofe morale”, ammoniva Bill Gates a settembre dello scorso anno. Uno scenario che purtroppo si sta verificando. C’era una volta la cooperazione internazionale, intesa anche come cooperazione allo sviluppo. La faceva il “Ministero degli affari esteri”. Oggi c’è un ministero che si chiama “degli Affari esteri e della cooperazione internazionale” eppure gli aiuti allo sviluppo quasi non ci sono più: rimaniamo lontanissimi dal target fissato (siamo a metà dello 0,7% Pil) e assai dietro a tutti i paesi comparabili al nostro. C’era una volta anche l’internazionalismo. La sinistra ne era la portabandiera. Non sapeva concepirsi se non come classe universale, il lavoratore, anche se l’idea non sempre reggeva alla prova dei fatti, come avvenne davanti ai dilemmi della prima guerra mondiale. In altri casi addirittura si concepiva come umanità ...

ladyonorato : Ma è solo quel lotto lì , tranquilli... - HuffPostItalia : Vaccini solo ai ricchi? - F_DUva : È una situazione incomprensibile per noi, figuriamoci per gli italiani. In un momento in cui abbiamo tantissime cos… - PietroGhezzi : RT @HuffPostItalia: Vaccini solo ai ricchi? - lubenasich : RT @umorismoq: Superiamo la Moratti: vaccini solo ai dipendenti pubblici, tanto le partite Iva sono già spacciate. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini solo Vaccini, la rabbia per i tagli. “Ora faremo solo i richiami” la Repubblica Perché il vaccino è importante anche se non dovesse fermare totalmente il contagio

Per ora sappiamo che protegge dalla malattia, mentre non è chiaro se riduca il rischio di contagio: ci sono ottime ragioni per farlo lo stesso ...

Vaccino Covid19, negli ospedali britannici la blockchain per monitorare le scorte

A Stratford-upon-Avon e Warwick la tecnologia adottata per tenere sotto controllo stoccaggio e forniture. Si tratta di una delle prime iniziative al mondo ...

Per ora sappiamo che protegge dalla malattia, mentre non è chiaro se riduca il rischio di contagio: ci sono ottime ragioni per farlo lo stesso ...A Stratford-upon-Avon e Warwick la tecnologia adottata per tenere sotto controllo stoccaggio e forniture. Si tratta di una delle prime iniziative al mondo ...