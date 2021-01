Tyler Rake 2: il regista del film con Chris Hemsworth svela quando inizieranno le riprese (Di martedì 19 gennaio 2021) Il regista Sam Hargrave ha parlato di Tyler Rake 2 dichiarando che le riprese del sequel dell'action movie si svolgeranno in autunno. Tyler Rake 2 verrà realizzato e il regista Sam Hargrave ha ora svelato che le riprese del sequel del progetto targato Netflix si svolgeranno in autunno. Il film aveva ottenuto degli ottimi dati di ascolto sulla piattaforma di streaming, dove era diventato in breve tempo il lungometraggio originale più visto di sempre. Anthony e Joe Russo sono i produttori di Tyler Rake, progetto ispirato alla graphic novel Ciudad di cui sono autori in collaborazione con Ande Parks, mentre le illustrazioni sono firmate da Fernando León González. Il regista ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021) IlSam Hargrave ha parlato di2 dichiarando che ledel sequel dell'action movie si svolgeranno in autunno.2 verrà realizzato e ilSam Hargrave ha orato che ledel sequel del progetto targato Netflix si svolgeranno in autunno. Ilaveva ottenuto degli ottimi dati di ascolto sulla piattaforma di streaming, dove era diventato in breve tempo il lungometraggio originale più visto di sempre. Anthony e Joe Russo sono i produttori di, progetto ispirato alla graphic novel Ciudad di cui sono autori in collaborazione con Ande Parks, mentre le illustrazioni sono firmate da Fernando León González. Il...

Il regista Sam Hargrave ha parlato di Tyler Rake 2 dichiarando che le riprese del sequel dell'action movie si svolgeranno in autunno. Tyler Rake 2 verrà realizzato e il regista Sam Hargrave ha ora sve

