Roma-Spezia 2-4 | Cristante | “La prossima dobbiamo vincerla”

"Abbiamo fatto due prestazioni brutte e qui in Coppa non siamo riusciti a chiudere la partita. Poi le due espulsioni hanno compromesso la qualificazione. Sabato giochiamo di nuovo e dobbiamo solo vincere". Queste le dichiarazioni di Bryan Cristante dopo l'eliminazione della Roma contro lo Spezia in Coppa Italia. E sul ruolo di difensore centrale: "Ogni allenatore fa le sue scelte e io gioco dove mi viene chiesto", ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport.

PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - DiMarzio : #ASRoma, il caso delle sei sostituzioni. Cosa dice il regolamento - Eurosport_IT : COLPACCIO DELLO SPEZIA! ???? La Roma in 9 nei supplementari cede contro i liguri ma i giallorossi rischiano di per… - giallorossa4 : RT @ReteSport: ?? Il regolamento è chiaro: 'Massimo 5 sostituzioni, con possibilità di uno slot in più per effettuare i cambi nei tempi supp… - brandobenifei : Grande vittoria dello #Spezia contro la #Roma agli ottavi di finale di #CoppaItalia, ora si va ai quarti con il #Napoli. Forza aquile! -