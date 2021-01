Pomeriggio 5, Giulio Pretelli non si presenta: Barbara bacchetta Pierpaolo (Di martedì 19 gennaio 2021) La padrona di casa accetta la decisione del suo ospite, che ha mantenuto la promessa fatta al fratello. Tuttavia non sembra essere d'accordo con la richiesta fatta dall'ex velino alla sua famiglia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 19 gennaio 2021) La padrona di casa accetta la decisione del suo ospite, che ha mantenuto la promessa fatta al fratello. Tuttavia non sembra essere d'accordo con la richiesta fatta dall'ex velino alla sua famiglia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

PIERPPP1 : RT @lovingprelemi: #prelemi Giulio ha capito davvero come stanno le cose, infatti oggi non si è presentato come avrebbe dovuto a Pomeriggio… - Francym97 : RT @Alberto45239224: Giulio ha riconosciuto gli errori fatti e l’ha dimostrato oggi pomeriggio non presentandosi a pomeriggio 5. E a noi ba… - wejirdness : RT @Alberto45239224: Giulio ha riconosciuto gli errori fatti e l’ha dimostrato oggi pomeriggio non presentandosi a pomeriggio 5. E a noi ba… - itsmc17 : RT @Alberto45239224: Giulio ha riconosciuto gli errori fatti e l’ha dimostrato oggi pomeriggio non presentandosi a pomeriggio 5. E a noi ba… - ella_ciaccia911 : RT @lovingprelemi: #prelemi Giulio ha capito davvero come stanno le cose, infatti oggi non si è presentato come avrebbe dovuto a Pomeriggio… -

