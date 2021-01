Pierpaolo Pretelli nella notte sbotta: “Spero che mio fratello abbia capito” (Di martedì 19 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli si è sfogato nella notte al Grande fratello Vip, il gieffino ha criticato il comportamento del fratello Pierpaolo Pretelli ha avuto un confronto con il fratello Giulio ieri sera al Grande fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il gieffino non ha gradito affatto che la sua famiglia si sia intromessa nel percorso che sta vivendo nella casa più spiata d’Italia. Prima di partecipare al reality gli aveva chiesto di non intromettersi ma non gli hanno dato ascolto. Durante il confronto con il fratello gli ha ribadito che voleva che ne restassero fuori, Giulio ha invece rilasciato interviste e fatto ospitate per parlare del suo percorso e ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 19 gennaio 2021)si è sfogatoal GrandeVip, il gieffino ha criticato il comportamento delha avuto un confronto con ilGiulio ieri sera al GrandeVip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il gieffino non ha gradito affatto che la sua famiglia si sia intromessa nel percorso che sta vivendocasa più spiata d’Italia. Prima di partecipare al reality gli aveva chiesto di non intromettersi ma non gli hanno dato ascolto. Durante il confronto con ilgli ha ribadito che voleva che ne restassero fuori, Giulio ha invece rilasciato interviste e fatto ospitate per parlare del suo percorso e ...

