Peaky Blinders 6: in produzione l'ultima stagione (Di martedì 19 gennaio 2021) A quanto pare, Peaky Blinders 6 è ufficialmente entrata in produzione. Quella in arrivo, sarà l'ultima stagione della serie TV drammatica della BBC, che ha ottenuto grandissimo successo. Dunque presto giungerà al termine. Tuttavia, potrebbero esserci alcune "sorprese" per i molti appassionati dello show. Infatti, Steven Knight avrebbe affermato che la storia andrà avanti seppur L'articolo proviene da Webmagazine24.

giulia_b_912 : RT @lisarrco: sono ufficialmente iniziate le riprese per la sesta stagione di peaky blinders che bello - federicomyangel : RT @pondgitsune: Sappiamo tutti che Peaky Blinders finirà con Tommy Shelby che muore per qualche malattia legata all'alcol - Frabattistini : RT @cosmawho: IN CHE SENSO LA SESTA STAGIONE È L'ULTIMA DI PEAKY BLINDERS?!? - trashendentalee : RT @emmashands: Indossate la mascherina che qua c'è una s6 di Peaky Blinders da girare - kitskatsy : No allora però farmi finire anche Peaky Blinders una stagione prima rispetto al previsto non mi pare un modo giusto… -