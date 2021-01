“Nello Stretto di Messina record mondiale di rifiuti su un fondale”: lo studio di un gruppo internazionale con Ispra (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo Stretto di Messina è il tratto di mare al mondo con più rifiuti sul fondale. La densità di spazzatura, in alcuni punti, supera il milione per chilometro quadrato secondo uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters da un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall’Università di Barcellona. I rifiuti stanno aumentando nei fondali marini di tutto il mondo, tanto che, secondo i ricercatori, in alcuni casi la loro quantità sarebbe paragonabile a quella delle grandi discariche presenti sulla terra ferma. Un trend che sembra destinato a continuare: entro i prossimi 30 anni, si legge Nello studio, il volume dei rifiuti marini potrà superare i tre miliardi di tonnellate. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Lodiè il tratto di mare al mondo con piùsul. La densità di spazzatura, in alcuni punti, supera il milione per chilometro quadrato secondo unopubblicato sulla rivista Environmental Research Letters da undi ricerca coordinato dall’Università di Barcellona. Istanno aumentando nei fondali marini di tutto il mondo, tanto che, secondo i ricercatori, in alcuni casi la loro quantità sarebbe paragonabile a quella delle grandi discariche presenti sulla terra ferma. Un trend che sembra destinato a continuare: entro i prossimi 30 anni, si legge, il volume deimarini potrà superare i tre miliardi di tonnellate. ...

Ultime Notizie dalla rete : Nello Stretto Nello Stretto di Messina record mondiale di rifiuti sul fondale Stretto web Covid: Paesi Bassi verso una nuova stretta

ROMA, 19 GEN - Il governo dimissionario olandese, nonostante le difficoltà per l'attuale crisi politica, intende annunciare domani pomeriggio nuove restrizioni per frenare la diffusione del coronaviru ...

Razer: stretta una partnership con i MAD Lions

Razer ha da poco annunciato un nuovo accordo di partnership nel mondo degli eSports con i MAD Lions, team spagnolo in rapida ascesa.

