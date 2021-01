Milan, la polemica inutile sul record dei rigori (Di martedì 19 gennaio 2021) Quello conquistato e realizzato da Zlatan Ibrahimovic nei minuti iniziali della sfida di Cagliari è stato il 12° rigore concesso al Milan nel girone d'andata che non si è ancora concluso. Una gita sul dischetto ogni 135 in media, un record per la Serie A che porta a una proiezione finale abbondantemente oltre quota 20 che rappresenterebbe un primato assoluto molto più alto rispetto ai 15 che fin qui rappresentano la performance record nel Dopoguerra e che appartengono al Milan nel 1950-1951 e alla Lazio della passata stagione. Inevitabili le polemiche da parte dei tifosi avversari. La squadra di Pioli sta volando in classifica e ogni fischio viene ormai vivisezionato alla moviola nel sospetto (confinato nei social e nei bar sport, sia chiaro) che ci sia un trattamento di favore per la capolista. E' davvero così? No. ... Leggi su panorama (Di martedì 19 gennaio 2021) Quello conquistato e realizzato da Zlatan Ibrahimovic nei minuti iniziali della sfida di Cagliari è stato il 12° rigore concesso alnel girone d'andata che non si è ancora concluso. Una gita sul dischetto ogni 135 in media, unper la Serie A che porta a una proiezione finale abbondantemente oltre quota 20 che rappresenterebbe un primato assoluto molto più alto rispetto ai 15 che fin qui rappresentano la performancenel Dopoguerra e che appartengono alnel 1950-1951 e alla Lazio della passata stagione. Inevitabili le polemiche da parte dei tifosi avversari. La squadra di Pioli sta volando in classifica e ogni fischio viene ormai vivisezionato alla moviola nel sospetto (confinato nei social e nei bar sport, sia chiaro) che ci sia un trattamento di favore per la capolista. E' davvero così? No. ...

