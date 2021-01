Messaggi in codice tra Diletta Leotta e Can Yaman? La frase su Roma è la stessa (Di martedì 19 gennaio 2021) A distanza di giorni ma è lo stesso Messaggio. Diletta Leotta e Can Yaman hanno condiviso la stessa frase: prima lei, dopo qualche giorno lui. Una riflessione su Roma: "Nonostante la pioggia profuma di sogni". La capitale è stata la città dove si sono incontrati e visti e il loro incontro è finito sulla prima pagina del settimanale CHI. Smentite già arrivate su una storia proclamata. Ma i segnali sembrano belli evidenti. Sono attese altre puntate. Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 19 gennaio 2021) A distanza di giorni ma è lo stessoo.e Canhanno condiviso la: prima lei, dopo qualche giorno lui. Una riflessione su: "Nonostante la pioggia profuma di sogni". La capitale è stata la città dove si sono incontrati e visti e il loro incontro è finito sulla prima pagina del settimanale CHI. Smentite già arrivate su una storia proclamata. Ma i segnali sembrano belli evidenti. Sono attese altre puntate. Golssip.

Laura__Meli : @kat_shadow83 @quinditiamo Gli ha detto “so cosa stai provando, ci sono passato”. Ha cercato di lanciargli messaggi… - dessisolsevila : Ciao bellissima sorellina mia @karolsevilla??io sto giocando con questo codice se vuoi BGBQDF Se vuoi entra nella… - ElisHnzua : RT @kiutele: RAGAZZI DOBBIAMO MANDARE DEI MESSAGGI IN CODICE O QUALCOSA DEL GENERE #Tzvip - kiutele : RAGAZZI DOBBIAMO MANDARE DEI MESSAGGI IN CODICE O QUALCOSA DEL GENERE #Tzvip - geidief : Il GFVIP per me è finito da un pezzo a novembre. Questo dopo è porcheria: concorrenti che crollano psicologicament… -